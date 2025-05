Prove orali Concorso Secondaria | l’appello del CNDDU per lo slittamento del calendario

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha rivolto un appello al Ministero dell’Istruzione e al ministro Giuseppe Valditara, chiedendo un rinvio del calendario delle prove orali del recente Concorso per titoli ed esami nella scuola secondaria, sottolineando l'importanza di garantire equità e preparazione adeguata per tutti i candidati.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha lanciato un appello urgente al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al ministro Giuseppe Valditara affinché venga posticipato lo svolgimento delle Proveorali del recente Concorso per titoli ed esami per la scuola Secondaria. La richiesta riguarda nello specifico l’Avviso n. 27, collegato al . ProveoraliConcorsoSecondaria: l’appello del CNDDU per lo slittamento del calendario Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

