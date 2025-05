Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato si chiede il differimento

In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), in riferimento all’Avviso n. 27 riguardante il punteggio minimo di ammissione alla prova orale dell’ultimo concorso per titoli ed Esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 – D.D.G. n. 3059 del 10.11.2024), rivolge un accorato appello al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al ministro Giuseppe Valditara affinché si valuti la possibilità di posticipare lo svolgimento delle Proveorali dopo la conclusione degli Esami di Stato.L'articolo Proveoraliconcorso in concomitanza con fineannoscolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, tantissime nuove convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - ATTENZIONE: Gli USR stanno comunicando il voto minimo per le classi di concorso di altre regioni, di cui sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025 ... 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 2: elenchi ammessi prove orali - Da ieri 7 maggio gli uffici scolastici hanno iniziato a pubblicare gli elenchi degli ammessi alle prove orali del concorso docenti n. 3059/2024, anche per le classi di concorso e per le Regioni di ... 🔗fiscoetasse.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

ANICIPAZIONI IL COLLEGIO 5: I GIOCHI DELLA GIOVENTÙ E L' ATTESA PER GLI ESAMI FINALI

Settimo e penultimo appuntamento con Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 realizzato con la collaborazione di Banijay Italia in onda martedì 8 dicembre, alle 21:20, che continua ad appassionare il pubblico degli adolescenti, raggiungendo picchi di ascolto eccezionali.