Prova a rubare un' auto ma un passante fa un video e dà l' allarme

Un tentativo di furto d'auto a Trento si conclude rapidamente grazie all'intervento di un passante. Il ladro, che ha forzato un'auto parcheggiata nella zona nord, è stato filmato mentre frugava all'interno del veicolo. In pochi minuti, la Polizia, allertata, è riuscita a rintracciarlo, avvalendosi della registrazione fornita dal cittadino.

Ha forzato un'autovettura in sosta nella zona nord di Trento, frugandovi all'interno. Poi la fuga che durata pochi minuti, prima di essere rintracciato dalle volanti della questura allertate da un passante. Una volta visionata la registrazione video effettuata dal cittadino, i poliziotti hanno.

