Prova a rubare un' auto ma un passante fa un video e dà l' allarme

Un tentativo di furto d'auto si trasforma in un inseguimento mozzafiato nella zona nord di Trento. Un passante registra l'accaduto e allerta le forze dell'ordine, che riescono a rintracciare il ladro in pochi minuti. Grazie alle immagini raccolte, la polizia si prepara a intervenire e a fermare il malvivente.

Ha forzato un'autovettura in sosta nella zona nord di Trento, frugandovi all'interno. Poi la fuga che durata pochi minuti, prima di essere rintracciato dalle volanti della questura allertate da un passante. Una volta visionata la registrazione video effettuata dal cittadino, i poliziotti hanno. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Prova a rubare un'auto ma un passante fa un video e dà l'allarme

