Prossimo turno Serie A 2024 2025

La 37ª giornata di Serie A 2024/2025 è alle porte, pronta a regalare emozioni e sfide avvincenti. Le partite si svolgeranno tra sabato 17 e domenica 18 maggio 2025. Scopriamo insieme date, orari e le gare in programma per questo attesissimo turno del campionato.

Date, orari e partite in programma nel ProssimoturnoSerie A 20242025 La Serie A 20242025 sta per vivere la 37ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 17 a domenica 18 maggio 2025. ProssimoturnoSerie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20242025, e dove . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2024/2025

