Prosiebensat Ppf sfida Mfe e rilancia Opa a €7 per azione per salire al 2999% attesa mossa del gruppo di Berlusconi; titolo vola a Francoforte +18%

La battaglia per il controllo di Prosiebensat si infiamma con l'offerta di Ppf, che rilancia a €7 per azione, mirando al 29,99% del capitale. Questa mossa supera l'offerta di Mfe e segna una fase cruciale per il gruppo di Berlusconi, facendo volare il titolo a Francoforte, dove guadagna 18 punti.

La competizione per il controllo di Prosiebensat si intensifica: il gruppo ceco Ppf lancia un’Opa da €7 per azione, puntando al 29,99% del capitale e superando l’offerta di Mfe a €5,74; il board accoglie positivamente la proposta, ritenendola allineata alla strategia a lungo termine Prosieben 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Prosiebensat, Ppf sfida Mfe e rilancia Opa a €7 per azione per salire al 29,99%, attesa mossa del gruppo di Berlusconi; titolo vola a Francoforte (+18%)

