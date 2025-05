Prosa al Donizetti grandi nomi e novità | Spiccano Tullio Solenghi Lavia Costa e Stein

Bergamo si prepara a una nuova entusiasmante Stagione di Prosa e Altri Percorsi al Teatro Donizetti, con nomi di spicco come Tullio Solenghi, Lella Costa e Gabriele Lavia. Tra dicembre 2025 e maggio 2026, il pubblico potrà assistere a una variegata programmazione, incluso lo spettacolo "Crisi di nervi" del regista Peter Stein.

Bergamo. TullioSolenghi, Lella Costa, Gabriele Lavia e lo spettacolo “Crisi di nervi” firmato dal regista Peter Stein sono alcune delle proposte della nuova Stagione di Prosa e Altri Percorsi del Teatro Donizetti. Tra dicembre 2025 e maggio 2026 è prevista una ricca e articolata programmazione che si svolgerà tra il Donizetti e il Sociale, con sette titoli in cartellone per la Prosa, con otto repliche per ciascuno, e altrettanti per gli Altri percorsi.La Stagione in corso, che sta volgendo al termine con la messa in scena di “Titizé – A Venetian dream”, ha fatto registrare ottimi risultati. Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti, ringrazia tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita di tutte le attività della Fondazione: “Dietro ogni contributo, sia di natura economica sia professionale, c’è la totale adesione a una visione di cui siamo convinti. 🔗Leggi su Bergamonews.it