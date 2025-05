Pronti 5 nuovi parcheggi per persone con disabilità mentre non cala l' attenzione verso i furbetti

FALCONARA MARITTIMA – L'Amministrazione comunale intensifica il suo impegno per le persone con disabilità, con l'aggiunta di cinque nuovi parcheggi riservati. Questa iniziativa non solo migliora la mobilità dei più fragili, ma sottolinea anche l'importanza di contrastare i comportamenti scorretti di chi approfitta di queste agevolazioni.

FALCONARA MARITTIMA – Cresce l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Falconara Marittima verso i più fragili e le loro esigenze di mobilità. Dimostrazione ne è che in questi giorni sono stati realizzati cinque nuovi stalli per la sosta a servizio delle persone con disabilità, localizzati. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pronti 5 nuovi parcheggi per persone con disabilità, mentre non cala l'attenzione verso i furbetti

Su questo argomento da altre fonti

Tramvia, entro agosto pronti 3 nuovi parcheggi scambiatori - Procedono a ritmo serrato i cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli. Ieri sono stati posati e saldati i primi binari in via Pian di Ripoli, nei pressi del futuro parcheggio scambiatore adiacente al ... 🔗nove.firenze.it

Foggia, pronti 2 nuovi parcheggi con 700 posti ed un'elisuperficie al Riuniti - Il 16 aprile saranno attivi i due nuovi parcheggi, ma altre altre importanti ... di cui 15 per disabili, 5 per donne in gravidanza e 328 per normodotati, e sarà dotato di sistema di ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Parcheggi del cavalcavia pronti a fine estate - La convenzione è stata firmata, ma i parcheggi al di sotto del cavalcavia ... attivarsi concretamente per mettere a disposizione i nuovi posteggi, e per raggiungere questo risultato, nella ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiara Ferragni senza Fedez in foto profilo: i Ferragnez verso nuovi orizzonti?

Recentemente, Chiara Ferragni ha sorpreso i suoi quasi 30 milioni di follower su Instagram rimuovendo l'immagine di profilo che la ritraeva insieme al marito Fedez e ai loro figli, Leone e Vittoria.