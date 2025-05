Pronte le case per i 31 baraccati del rione Taormina Trovato | Appartamenti ristrutturati e con ogni comfort

Sono finalmente pronti i 31 appartamenti ristrutturati per i baraccati del rione Taormina. Grazie all'impegno del sub commissario al Risanamento, Santi Trovato, gli alloggi offrono ogni comfort, segnando un importante passo verso una vita dignitosa per coloro che dovranno lasciare le baracche di via Ennio Quinto.

