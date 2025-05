Pronostico Spezia-Cosenza | terzo posto in cassaforte

Spezia-Cosenza, in programma martedì alle 20:30, rappresenta un'importante sfida del campionato di Serie B. Con il terzo posto ormai in cassaforte, lo Spezia cerca di risollevare il morale dopo la delusione per la promozione diretta. Analizziamo statistiche, notizie, probabili formazioni e pronostici, oltre a dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Spezia-Cosenza è un recupero della trentaquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Una volta svanito il sogno della promozione diretta, lo Spezia ha un po’ staccato la spina, rassegnatosi all’idea di dover disputare i playoff. Due sconfitte nelle ultime due giornate per la squadra di Luca D’Angelo, battuta prima dalla Reggiana (2-1) e poi dalla Cremonese (2-3). Il k.o. con i grigiorossi, arrivato nonostante gli ospiti fossero rimasti in dieci uomini ad inizio ripresa, è indicativo del fatto che la testa di Pio Esposito e compagni è ormai rivolta esclusivamente alla postseason.PronosticoSpezia-Cosenza: terzoposto in cassaforte (Lapresse) – Ilveggente.itSpezia che al tempo stesso non può permettersi passi falsi nell’ultima partita di stagione regolare: il vantaggio sulla quarta, la Cremonese, si è ulteriormente ridotto dopo venerdì scorso, con i lombardi che si sono portati a -2. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Cosenza: terzo posto in cassaforte

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostico Spezia-Cosenza: terzo posto in cassaforte - Spezia-Cosenza è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).