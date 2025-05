Pronostico Siviglia-Las Palmas assenza pesantissima | sono spalle al muro

Siviglia e Las Palmas si affronteranno martedì alle 21:30 nella trentaseiesima giornata di Liga, entrambi motivati a migliorare la loro situazione. Le assenze pesanti del Las Palmas, reduce da tre sconfitte consecutive, pongono il club spalle al muro. Ecco il pronostico, le probabili formazioni e le informazioni sulla diretta TV e streaming.

Siviglia-Las Palmas è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Il Las Palmas è sprofondato in classifica dopo le tre sconfitte consecutive con Athletic Bilbao, Valencia e Rayo Vallecano e adesso le speranze di continuare a giocare in massima serie sembrano essersi ridotte al lumicino. Il club delle Canarie, quando mancano tre giornate alla fine del campionato, è penultimo, a -3 dalla diciassettesima, l'Alavés. Distacco ancora colmabile con 9 punti a disposizione da qui a fine mese ma da questo momento in poi ogni partita si trasforma in una sorta di ultima spiaggia per una squadra che ha avuto il demerito di fermarsi proprio nel momento clou della stagione.

