Pronostico Real Valladolid-Girona | si allunga la striscia di sconfitte

Real Valladolid e Girona si affrontano in una sfida cruciale della trentaseiesima giornata di Liga, martedì alle 19:00. Con il Girona a rischio retrocessione dopo la recente sconfitta contro il Villarreal, le due squadre cercano di invertire una striscia negativa. Scopriamo probabili formazioni, pronostico e come seguire la partita in diretta.

RealValladolid-Girona è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv e streaming.Il Girona non è ancora certo di mantenere la categoria dopo la sconfitta di sabato scorso con il VillarReal. A tre turni dalla fine dei giochi i catalani, nell’ultima giornata battuti 1-0 a domicilio dal Sottomarino Giallo – rete di Eyong a tempo praticamente scaduto – hanno soltanto tre lunghezze di vantaggio sulla terzultima, il Leganés, e rischiano ancora di retrocedere in Segunda Division.PronosticoRealValladolid-Girona: si allunga la striscia di sconfitte (Ansa) – Ilveggente.itUno scenario veramente clamoroso a distanza di neanche un anno dalla festa per la storica qualificazione alla Champions League, conquistata grazie ad un impronosticabile terzo posto. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Valladolid-Girona: si allunga la striscia di sconfitte

