In vista dei recuperi di Serie B tra Mantova-Catanzaro e Pisa-Cremonese, le squadre si preparano a una giornata decisiva. Il Mantova cerca la salvezza con un pareggio, mentre il Catanzaro punta ai playoff. Sarà una sfida aperta e ricca di emozioni, con una lotta incessante per i gol nell’area avversaria.

Mantova-Catanzaro e Pisa-Cremonese sono un recupero della trentaquattresima e ultima giornata di Serie B: formazioni e Pronostico Con un pareggio il Mantova sarebbe salvo. Con un pareggio il Catanzaro invece, non sarebbe certo del posto nei playoff. Quindi è una sfida aperta a qualsiasi risultato questa, anche se, c’è da dirlo, non è che i calabresi nell’ultimo periodo abbiano fatto benissimo.PronosticoMantova-Catanzaro e Pisa-Cremonese: gol nell’aria (Lapresse) – Ilveggente.itLe squadre di Caserta perdono molto nei vari finali di stagione, ma la vittoria sul campo del Sassuolo la scorsa settimana ha di fatto consegnato ai giallorossi la certezza di un posto nella post-season. Quindi, oggettivamente, il pensiero è quello delle semifinali. Una gara, quindi, sicuramente da GOL, ne siamo convinti. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Mantova-Catanzaro e Pisa-Cremonese: gol nell’aria

