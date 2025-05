Pronostico Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone | è tutto deciso

Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone si avvicinano come recuperi cruciali della trentaquattresima ed ultima giornata di Serie B. In un match che potrebbe decidere il destino di molte squadre, analizzeremo le formazioni e il pronostico per questi incontri che potrebbero riservare sorprese e emozioni fino all'ultima fase della stagione.

Brescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone sono un recupero della trentaquattresima e ultima giornata di Serie B: formazioni e Pronostico L'occasione della stagione, della vita, all'ultima giornata, contro una squadra che ormai non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Il Brescia di Maran, dopo una stagione sulle montagne russe, in questo ultimo turno di campionato si può prendere la salvezza diretta.PronosticoBrescia-Reggiana e Sassuolo-Frosinone: è tuttodeciso (Lapresse) – Ilveggente.itAi lombardi, contro la Reggiana, basta vincere per essere sicuri di rimanere in B pure la prossima stagione. E siccome, come detto prima, agli ospiti questa partita non serve a nulla, è evidente che ci sia un solo risultato pronosticabile in questo match. Impossibile, oggettivamente, pensare che la Reggiana ormai in vacanza possa prendere punti contro una squadra che si gioca tutto in 90? davanti al proprio pubblico.

