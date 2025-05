Progetti di responsabilità sociale di Lactalis e Parmalat | coinvolti oltre 5 mila studenti

Lactalis e Parmalat, leader nel settore agroalimentare in Italia, hanno coinvolto oltre 5.000 studenti in progetti di responsabilità sociale. Oggi, presso lo Stadio Tardini, si svolgerà una cerimonia di premiazione per i giovani partecipanti delle scuole che hanno aderito a queste iniziative, celebrando l’impegno verso l’educazione e la comunità.