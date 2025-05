Professori ci vedete? Quella lettera e il bisogno di accendere fuochi

Anna, una studentessa del liceo scientifico di Lugo di Romagna, ha scritto una lettera che ha acceso la curiosità di compagni e professori. La sua ricerca di senso nella vita e nelle piccole cose ha trovato risonanza in molti, trasformando un semplice messaggio in un potente grido di connessione e condivisione che ha viaggiato oltre le mura della scuola.

Il senso. Delle cose, della vita, di tutto. Lo cerchiamo, sempre, a volte disperatamente. Anna, una ragazza che frequenta a Lugo di Romagna il liceo scientifico, ha scritto una lettera che poi ha appeso nella bacheca del suo istituto e che ha fatto il giro dei banchi, delle scuole, del web, di tanti cuori. Una sintesi: "Cari Professori, avevo trovato uno scopo nello studiare. Ma non imparo nulla di utile, non mi viene spiegato nulla in modo appassionante. Quando arrivo a casa e devo aprire il libro per studiare, mi viene da piangere, sento la mia mente chiudersi, bloccarsi. Quando sono in classe sento solo morte. Mi guardo attorno e vedo i miei compagni con gli occhi spenti o addormentati. Guardo verso voi (i Professori; ndr) e vedo il nulla. Ogni volta che chiedete come sto, volete solo sapere che sto bene anche se tutto va male. 🔗Leggi su Quotidiano.net