Il processo sui presunti affidi illeciti solleva interrogativi su intercettazioni selezionate ad arte. L'avvocato Andrea Stefani, nella sua arringa, mette in evidenza come le condotte maltrattanti siano assenti e si discuta solo di comportamenti verbali comuni, sottolineando che ciò che è in gioco è il concetto di "fin di bene" nella tutela dei minori.

"Se le condotte maltrattanti non ci sono e si discute solo di comportamenti di natura verbale, comuni a tantissime famiglie, allora ciò che qui è rimasto sotto Processo è il ’fin di bene’". È uno dei punti dell’arringa iniziata venerdì e conclusa ieri dall’avvocato Andrea Stefani che difende nel Processo sui presuntiaffidiilleciti a Bibbiano una ex coppia di donne che in passato ebbe in affido una bambina proveniente da una famiglia problematica. Per le imputate Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni, il pm Valentina Salvi ha chiesto 3 anni per maltrattamenti verso la minore, frode processuale e falsa perizia; Stefani ha invece sostenuto che "a essere tenute in ostaggio per sei anni sono state le due donne" e ieri ha domandato l’assoluzione da tutte le accuse.Con tali accuse, secondo Stefani, "si è messa sotto indagine tutta una vita, tre anni di affido", riferite a comportamenti "che il pm ha riconosciuto essere stati tenuti a fin di bene". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo su presunti affidi illeciti: "Intercettazioni selezionate ad arte"

