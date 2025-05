Processo Santanché eccezioni procedurali e nuove contestazioni | slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia

Il procedimento per il falso in bilancio di Visibilia, che coinvolge la ministra Daniela Santanché e altre 15 persone, è stato rinviato al 10 giugno. Durante la seconda udienza, l’avvocata Antonella Augimeri ha sottolineato la necessità di ulteriore tempo per presentare la difesa, evidenziando la complessità del caso e delle eccezioni procedurali sollevate.

"Ci serve ancora molto tempo". La sintesi della seconda udienza a carico della ministra Daniela Santanché e di altre 15 persone, fra ex dirigenti e sindaci della Visibilia editore, tutti accusati a vario titolo di falso in bilancio, sta tutta nelle parole dell'avvocata difensore Antonella Augimeri. Prendere tempo, è il mantra. Per i legali degli imputati, infatti, la Procura, riscrivendo i capi di imputazione come richiesto dai giudici, avrebbe modificato i capi d'accusa, cambiano le carte in tavola. Per questo Augimeri ha invocato un ampio lasso di tempo per la prossima udienza, comunque fissata per il 10 giugno. Le precisazioni richieste dalla Corte. Per comprendere il passaggio tecnico, bisogna tornare alla prima udienza del 15 aprile scorso, quando il Tribunale aveva chiesto ai pm Maria Gravina e Luigi Luzi di precisare il capo d'imputazione a carico della ministra del Turismo, la società Visibilia srl e degli altri imputati, indicando anno per anno ogni singola voce che sarebbe stata contabilizzata falsamente nei bilanci e da chi.

