ANCONA – Dopo il bando controverso del Lazzabaretto, ora è il turno del Posabaretto. I fratelli Ramazzotti, gestori delle due storiche attività estive anconetane, si trovano costretti a ricorrere al TAR. Gli errori nei bandi mettono a rischio la continuità di questi luoghi iconici, cruciali per l'estate anconetana da oltre 25 anni.

ANCONA – Bandi sbagliati, dal Lazzabaretto al Posabaretto. Sembrerebbe questo il filo, neanche tanto sottile, venuto a legare le due attività che da circa 25 anni spopolano ad Ancona d’estate e che rischia di metterle a repentaglio quantomeno per il 2025. E se per il “Lazza” si era trattato di un. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Problemi con il bando, dopo il Lazzabaretto tocca al Posa Bar. I Fratelli Ramazzotti ricorrono al Tar

