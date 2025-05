Privacy arriva DATA!The Game gioco sul valore dei dati

Privacy arriva DataThe Game, un innovativo gioco che esplora il valore dei nostri dati. In un mondo dove ogni giorno produciamo tracce di noi stessi, è fondamentale riflettere su come queste informazioni ci definiscano. Siamo veramente consapevoli delle implicazioni legate alla nostra privacy e all'uso dei dati personali? Un'avventura ludica per riflettere su un tema cruciale.

Roma, 13 mag. - Viviamo nell'era dei dati. Ogni giorno ne produciamo, ne cediamo, li subiamo, lasciamo tracce: nomi, indirizzi, preferenze, abitudini, luoghi. dati che ci definiscono, che raccontano chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, di che cure abbiamo bisogno. Ma siamo davvero consapevoli del valore di queste informazioni? In un mondo in cui tutto è misurabile, la vera emergenza è l'ignoranza digitale. Pochi sanno davvero cosa può accadere quando si cede un'informazione, quando si accetta un consenso, quando si mette la spunta o si clicca un "Sì. È in questo contesto che l'avvocato Luca Bolognini, esperto di Privacy, inventa "DATA! The Game". Un nuovo gioco per comprendere e apprendere il valore dei dati, ma anche i rischi legali e di cybersecurity a cui fare attenzione. Non un noioso quiz, ma un gioco dinamico e spassoso. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Privacy, arriva DATA!The Game, gioco sul valore dei dati

