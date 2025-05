Primavera sulle colline di Mazzarrà Sant’Andrea | escursione imperdibile

Scopri la bellezza della primavera con l'escursione imperdibile organizzata dall'Associazione Pfm a Mazzarrà Sant’Andrea, sabato 17 maggio. Un'opportunità per immergersi nella natura e condividere una giornata memorabile. Ecco il programma completo per non perdere nemmeno un momento di questa avventura!

Nuova escursione firmata Associazione Pfm prevista sabato 17 maggio a MazzarràSant’Andrea. Scopriamo insieme il programma della giornata.ProgrammaOre 9,30 ritrovo dei partecipanti presso il cimitero di MazzarràSant’Andrea (verrà inviata posizione). Ore 10 circa - inizio escursione. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Primavera sulle colline di Mazzarrà Sant’Andrea: escursione imperdibile

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non ? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.