Primario Regione | Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire

Il primario della regione affronta con determinazione il tema della denuncia di episodi di ingiustizia. Sottolinea l'importanza di un intervento immediato, esprimendo la disponibilità dell'Ausl a supportare chi ha il coraggio di parlare e a garantire la ricerca della verità, evidenziando un impegno concreto a favore della giustizia e della protezione dei cittadini.

«Al di là dei giudizi politici, noi non ci nascondiamo dietro un dito. Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire, come ha fatto l'Ausl, per supportare la persona che ha avuto il coraggio di denunciare, ma anche per identificare, a supporto delle attività istruttorie.

