Prima un incidente d’auto con le ossa frantumate e 10 operazioni poi ho avuto un ictus Pensavo non potesse accadermi più niente | lo sfogo di Ann Fulk

A soli 23 anni, Ann Fulk si è trovata a fronteggiare una serie di eventi disastrosi che le hanno stravolto la vita. Dopo un grave incidente d’auto che ha richiesto dieci operazioni, ha dovuto affrontare anche un ictus. La sua incredibile storia, condivisa con il New York Post, sembra uscita da un film, ma è tragicamente reale.

La vita letteralmente stravolta a soli 23 anni per una serie di tragiche coincidenze. Ann Fulk, intervistata dal New York Post, ha raccontato le sue vicende al limite di un film paranormale. Nel 2022 ha avuto un grave incidented’auto che le ha frantumato le ossa. Ha subito 10 interventi chirurgici per poi finire su una sedia a rotelle per sei mesi.“È stato molto traumatico – ha spiegato la protagonista di questa storia – Ero un’atleta all’Università del Wisconsin-Whitewater Andavo molto bene in tutti i miei corsi. E. boom! Mi è stato tutto portato via in un secondo. Pensavo che sarebbe stato il mio unico evento sfortunato in tutta la vita”.Così si arriva al 3 aprile 2024 quando dopo una giornata al lavoro e una partita a basket, Ann d’un tratto, mentre era assieme a delle sue amiche, è crollata priva di sensi per terra. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima un incidente d’auto con le ossa frantumate e 10 operazioni, poi ho avuto un ictus. Pensavo non potesse accadermi più niente”: lo sfogo di Ann Fulk

