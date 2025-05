Prima pagina Tuttosport | Juventus sprechi anche questa?

La Primapagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 maggio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Juventus, sprechi anche questa?”

La Juve si qualifica in Champions se...: combinazioni, scenari, possibilità - Due giornate alla fine della Serie A e i bianconeri si giocano il quarto posto con Udinese e Venezia: tutti gli incastri possibili per centrare l'obiettivo

Prima pagina Tuttosport: "Juventus, rossi di rabbia" - Juventus in vantaggio con il colpo di testa di Randal Kolo Muani, poi, dopo l'espulsione di Pierre Kalulu, nel recupero il pareggio della Lazio con Matías Vecino. Tensioni in campo tra i bianconeri

Tuttosport - Juve, rossi di rabbia - "Juve rossi di rabbia". Titola così stamattina in prima pagina Tuttosport. Kolo Muani-gol, poi Kalulu espulso e pari Lazio al 96'. Un'altra rimonta subita

