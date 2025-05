Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan-Bologna è più di una coppa

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match. In questa edizione troverete aggiornamenti su calcio, novità sul Milan e le ultime notizie di calciomercato. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati!

La Primapagina della GazzettadelloSport in edicola oggi, martedì 13 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prima pagina Gazzetta dello Sport: tra il ‘Giro d’Italia’ e il Papa - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 9 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Emiliano Guadagnoli Redattore 9 maggio 2025 (modifica il 9 maggio ... 🔗informazione.it

Gazzetta - Ora la Juve tifa Atalanta - "Finalone" è l'unica parola scelta da La Gazzetta dello Sport per sintetizzare la corsa scudetto sempre più avvincente tra Napoli e Inter e aprire la ... 🔗tuttojuve.com

Gazzetta - La Juve si fa male, Champions a rischio - Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata a Jannik Sinner, rientrato dalla squalifica: "Che bello, Sinner c'è". Poi spazio alla resa dei conti per lo Scudetto, ... 🔗tuttojuve.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

EA SPORTS & FIFA 22 in prima pagina a New York, Londra e Parigi

Durante lo scorso fine settimana, EA SPORTS FIFA 22 ha lanciato tre esclusive edicole pop-up brandizzate in luoghi chiave di New York, Londra e Parigi, consolidando ulteriormente il modo in cui EA SPORTS FIFA è radicato nella cultura calcistica in tutto il mondo.