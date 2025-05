Prima il biglietto per il Duomo poi sulla terrazza per il suicidio | le ultime ore di De Maria in due video

Le ultime ore di Emanuele De Maria, detenuto condannato per omicidio e ricercato per un nuovo delitto, si snodano in un tragico racconto. Prima il biglietto per il Duomo, poi la drammatica decisione di salire sulla terrazza per un gesto estremo, immortalato in due inquietanti video. Una storia che segna profondamente il confine tra vita e morte.

(Adnkronos) – Le ultime ore di Emanuele De Maria – il detenuto già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell'hotel Berna di via Napo Torriani dove era impiegato alla reception con un permesso di lavoro esterno – riprese in due video. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

