Prima il biglietto per il Duomo poi sulla terrazza per il suicidio | le ultime ore di De Maria in due video

Emanuele De Maria, detenuto condannato per omicidio, ha vissuto le ultime ore drammatiche tra una visita al Duomo e il tragico gesto finale sulla terrazza. Due video documentano questi momenti che precedono la sua morte, mentre il paese segue con preoccupazione il caso dopo l'accoltellamento di un collega dell'hotel Berna.

(Adnkronos) – Le ultime ore di Emanuele De Maria – il detenuto già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell'hotel Berna di via Napo Torriani dove era impiegato alla reception con un permesso di lavoro esterno – riprese in due video.

