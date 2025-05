Prezzo oro in aumento Spot scambiato a 3 25060 dollari

Questa mattina, il prezzo dell'oro ha registrato un significativo aumento sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è attualmente scambiato a 3.250,60 dollari l'oncia, con un incremento dello 0,44%, mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) ha raggiunto i 3.259,40 dollari, segnando un progresso dello 0,9%.

