Prevost racconta incontri con Bergoglio nomina a Chiclayo e percorso in Perù

Nel 2023, un video di Robert Francis Prevost riaccende l'interesse su incontri con l'allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires. Con la sua nomina a Chiclayo, Prevost condivide aneddoti e riflessioni sul percorso in Peru, offrendo uno sguardo personale e toccante sulla figura del Pontefice e sulla sua missione.

Nel 2023 un video divenne oggetto di rinnovato interesse dopo l’elezione a Pontefice, in cui Robert Francis Prevostraccontava aneddoti della sua esperienza diretta con l’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires. Le sue parole, recentemente riaffermate tramite l’account “Silere non possum”, riportano una confessione sincera: “Non in tutti gli incontri andavamo sempre d’accordo”. . L'articolo Prevostraccontaincontri con Bergoglio, nomina a Chiclayo e percorso in Perù è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Prevost racconta incontri con Bergoglio, nomina a Chiclayo e percorso in Perù

