Previsioni meteo | weekend discreto con clima mite piogge e rovesci sparsi

Previsioni meteo per il weekend: tempo discreto con clima mite, ma non mancheranno piogge e rovesci sparsi. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com analizza la situazione, evidenziando un campo di alta pressione che porta stabilità in Puglia, seppur con qualche variazione sulle zone interne. Scopriamo tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Di seguito le Previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.comUn campo di alta pressione presente alle latitudini mediterranee favorisce condizioni di stabilità in Puglia con clima anche piuttosto mite, a parte un po’ di variabilità diurna sulle zone interne. Venerdì tuttavia un veloce impulso. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi

