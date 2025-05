Previsioni meteo | weekend discreto con clima mite piogge e rovesci sparsi

Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, un campo di alta pressione stabilizza il tempo in Puglia, mentre qualche variabilità diurna si manifesta nelle zone interne. Venerdì, un rapido impulso perturbato influenzerà brevemente la situazione.

Meteo Weekend - Vince la stabilità sull'Italia con sole e pochi disturbi. Ecco le previsioni per sabato e domenica

Secondo informazione.it: Vince la stabilità sull'Italia con sole e pochi disturbi. Ecco le previsioni per sabato e domenica Residui piovaschi su parte del Sud e temperature in aumento. ore 15:15 di Carlo Migliore 13 maggio 20 ...

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, pioggia in arrivo

Lo riporta brindisireport.it: Le temperature perderanno alcuni gradi nei valori massimi a causa della copertura nuvolosa e delle precipitazioni ...

Meteo – Il maltempo si accampa in Italia anche nel Weekend, con temporali in arrivo: ecco i dettagli

Secondo centrometeoitaliano.it: Meteo - Weekend contrassegnato da un miglioramento relativo, con piogge e temporali sempre presenti e clima nettamente più fresco: i dettagli ...

Previsioni Meteo, ciclone Pulcinella: Clima mite ancora per poco

Le previsioni meteo promettono ancora qualche giorno di clima mite in Italia, prima del ritorno del freddo, della neve e della pioggia con l'arrivo del Ciclone Pulcinella.