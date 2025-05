Prevenzione salvavita | Una diagnosi precoce favorisce la guarigione Abbiamo cura di noi

La prevenzione è essenziale per la salute e può fare la differenza tra una diagnosi tempestiva e una situazione critica. Rivolgiamo un applauso alla senatrice Nisini, il cui coraggio nel condividere la sua esperienza di intervento al seno sottolinea l'importanza di un controllo regolare. Anche solo cinque minuti per una mammografia possono salvare una vita.

"Un plauso alla senatrice Nisini che in un momento personale tanto delicato ha avuto il coraggio e reso pubblico di essersi sottoposta ad intervento al seno, con l’obiettivo poi di invitare a fare Prevenzione. Bastano cinque minuti per fare un esame, nel nostro caso una mammografia, e salvare una vita: prendiamoci cura di noi", dice la dottoressa Federica Fantozzi, direttrice della Senologia del policlinico Le Scotte. Nel 2024 l’Unità ospedaliera senese ha erogato complessivamente 45mila prestazioni, di cui ben 17mila mammografie.Numeri importanti degli esami ma anche la casistica del tumore è in aumento?"Sì, nel 2024 Abbiamo diagnosticato fra 350 e 400 tumori alla mammella, fra i quali un 15% di lesioni pre-tumorali. E si è notato l’abbassamento dell’età delle pazienti con tumore, anche al di sotto dei 40 anni, soglia per gli screening programmati. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione salvavita: "Una diagnosi precoce favorisce la guarigione. Abbiamo cura di noi"

