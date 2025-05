Prevenzione | l’Aoup celebra la Giornata mondiale contro l’ipertensione

In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, l'Aoup di Pisa offre la misurazione gratuita della pressione. Domenica 18 maggio, i cittadini potranno confrontarsi con medici specialisti in piazza, per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e della salute cardiovascolare. Un'opportunità per prendersi cura di sé e informarsi su una patologia sempre più diffusa.

Pisa, 13 maggio 2025 - Domenica 18 maggio anche a Pisa ci sarà la misurazione gratuita della pressione in piazza con i medici specialisti dell’Aoup, in occasione della Giornatamondialecontrol’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e in Italia dalla Siia-Società italiana dell’ipertensione arteriosa.Grazie ai medici del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa dell’Aoup, che è anche centro di eccellenza della Società Europea di Ipertensione, in Largo Ciro Menotti dalle 10 alle 17 sarà infatti possibile accogliere - nella tensostruttura appositamente allestita grazie alla collaborazione del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e il patrocinio del Comune di Pisa - tutti i cittadini che vorranno farsi misurare la pressione e ricevere materiale divulgativo sull’ipertensione arteriosa e informazioni sul corretto stile di vita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione: l’Aoup celebra la Giornata mondiale contro l’ipertensione

