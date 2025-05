Prevenzione del tumore al seno | sensibilizzare sulla cultura della profilassi oncologica

Carovigno ospiterà l'evento "Tumore al seno: prevenire per sconfiggere" il 16 maggio alle 18:30, presso il castello Dentice di Frasso. Organizzata dall'associazione Avulss (Onlus) con il patrocinio del Comune, questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione e della cultura della profilassi oncologica per combattere il tumore al seno.

