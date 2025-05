Prevenzione | bilancio positivo per la seconda edizione di ' La salute scende in piazza'

La seconda edizione di "La Salute scende in Piazza" ha registrato un bilancio positivo, confermando il suo ruolo fondamentale nella promozione della prevenzione sanitaria. Organizzato dal Lions Club di Pontedera in collaborazione con la commissione socio-sanitaria comunale e supportato da Azienda USL Toscana Nord Ovest, questo evento ha offerto due giorni di informazione e sensibilizzazione per la comunità.

La 'salutescende in piazza' fa ancora una volta centro. Nella due giorni di informazione e Prevenzione sanitaria, organizzata dal Lions Club Pontedera con la commissione socio sanitaria del Comune di Pontedera, con il supporto dell'Azienda USL Toscana nord ovest e della Società della salute.

