Prevale il buonsenso | si decidono le sorti della stagione partite in contemporanea

Il buonsenso regna sovrano in serie A, dove le sorti della stagione si decideranno in un'unica serata. Domenica alle 20.45, tutte le squadre scenderanno in campo contemporaneamente, eccetto il Genoa-Atalanta, anticipo di sabato. Registriamoci dunque a un finale avvincente, con verdetti ancora da scrivere.

