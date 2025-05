Prestigioso premio Rai Cinema Channel al regista monrealese Angelo Faraci il trionfo con Il Mistero di Spartivento

Il regista monrealese Angelo Faraci ha trionfato al prestigioso Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, conquistando il premio Rai Cinema Channel per il suo cortometraggio "Il Mistero di Spartivento". Questa vittoria, avvenuta il 10 maggio 2025, celebra il talento e la creatività di Faraci nella sua 18ª edizione della kermesse romana.

Il regista e attore monrealeseAngeloFaraci ha conquistato il concorso Nomination Rai CinemaChannel, nell’ambito del Prestigioso Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, svoltosi a Roma il 10 maggio 2025. La kermesse, giunta alla sua 18° edizione, ha visto Faraci imporsi con il cortometraggio “Il Mistero di Spartivento”, ottenendo ben 21.675 visualizzazioni in un .(Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Prestigioso premio Rai Cinema Channel al regista monrealese Angelo Faraci, il trionfo con “Il Mistero di Spartivento”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rai Cinema riceve il Premio "John McCarthy" per l'innovazione nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico - Nel corso dell'AI WEEK 2024, il più grande evento in Italia dedicato all'Intelligenza Artificiale, giunto alla sua quinta edizione Il 9 aprile Rai Cinema riceverà il prestigioso Premio "John McCarthy" ... 🔗rai.it

Il Premio Penisola Sorrentina compie 30 anni, partnership con Rai Cinema Channel per l’edizione 2025 - Fervono i preparativi per l’appuntamento speciale legato ai festeggiamenti dei trent’anni di storia del Premio Penisola Sorrentina, che si conferma tra i più prestigiosi e longevi appuntamenti cultura ... 🔗ildenaro.it

Alberto Sordi Family Award 2025: Igor Righetti premia cinema, cultura e impresa - Si è svolta nella capitale l’edizione 2025 dell’Alberto Sordi Family Award, il prestigioso premio culturale fondato dal giornalista e conduttore Rai Igor ... 🔗cinematographe.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Warner distribuirà i suoi film in streaming e nei cinema contemporaneamente

Da quasi un anno, la pandemia di coronavirus sta scuotendo l'economia globale e il settore cinematografico non è stato risparmiato.