Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel contro Cantù

Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel nel match contro Cantù. Aradori, marcato a uomo, ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo con 6,5 in 17 minuti. Gabriel, pur con un contributo solido, ha raggiunto il 6 in 30 minuti di gioco, dimostrando momenti di efficienza ma anche alcune difficoltà. Un'analisi dei due giocatori nella partita.

Aradori 6,5 (in 17’ 16 da due, 510 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist). Marcatissimo dalla difesa di Cantù che gli concede molta meno libertà rispetto a gara-uno, trova comunque il modo di rendersi utile.Gabriel 6 (in 30’ 59 da due, 26 da tre, 55 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un assist, una stoppata). Il voto finale è la perfetta media tra il 4 e l’8 che gli andrebbero attribuiti in base ai momenti della partita. Primo tempo in cui l’unica poco positiva è una bella stoppata, ripresa in cui prova, insieme con Aradori a invertire l’inerzia della sfida, lasciando da parte il nervosismo e pensando solo a giocare.Bolpin 6,5 (in 33’ 34 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 2 recuperate, una persa, 3 assist). Ottimo primo tempo dove è il miglior terminale offensivo, mentre in difesa continua a essere il solito ottimo baluardo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel contro Cantù

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo ?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.