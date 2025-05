Pressioni sul delegato sindacale | la direzione Revet esprime la sua più ferma e assoluta condanna

La Direzione aziendale di Revet esprime la sua più ferma e assoluta condanna per gli episodi di intolleranza nei confronti del delegato sindacale Filctem Cgil. L'ultimo episodio, avvenuto il 12 maggio, segna un grave attacco al rispetto e alla dignità dei rappresentanti dei lavoratori, sollecitando una riflessione su diritti e rispetto reciproco in ambito lavorativo.

La direzione aziendale di Revet torna a esprimere la sua "più ferma e assoluta condanna" rispetto agli episodi irrispettosi che hanno interessato il rappresentante sindacale Filctem Cgil. L'ultimo caso ieri, 12 maggio, denunciato dal sindacato, ha visto il lavoratore trovare all'interno di una.

