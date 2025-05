presidente erdis a urbino capoluogo per parlare di università

Sabato, alle ore 10:30, l'associazione Urbino Capoluogo ospiterà la professoressa Agnese Sacchi, Presidente di Erdis Marche e docente di Scienza delle Finanze all'Università di Urbino. L'incontro, che si terrà presso la sede di via Matteotti, 1, sarà dedicato ai "Compiti e funzioni dell'Erdis" e al ruolo dell'università nel contesto urbano.

Nuovo incontro questo sabato per l'associazione UrbinoCapoluogo: alle ore 10,30 nella sua sede di via Matteotti, 1 ci sarà la professoressa Agnese Sacchi (in foto con Giorgio Londei), docente di Scienza delle Finanze all'Università di Urbino e Presidente di Erdis Marche che parlerà di "Compiti e funzioni dell'Erdis in Urbino e nelle Marche". L'evento è a ingresso libero. Ad ospitare Sacchi saranno il Presidente e il vicario della associazione, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, i quali nel frattempo intervengono in merito al ritrovato impegno operativo tra le due città di Urbino e Pesaro emerso dall'incontro dei giorni scorsi fra i sindaci Gambini e Biancani. "Da troppi decenni – dicono i due – alle parole non sono seguiti atti sostanziali, tanto che, ad esempio, quella di Pesaro e Urbino è rimasta l'unica provincia delle Marche senza una superstrada che colleghi la costa all'interno.