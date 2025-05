Prenotazioni estive Cattolica sorride Ma giugno rimane un’incognita

Le prenotazioni estive a Cattolica sembrano promettenti, ma giugno si presenta come un'incognita. La Regina del Mare, dopo i festeggiamenti primaverili e la Pasqua, si prepara a riaprire gli alberghi solo all'inizio del mese. Tuttavia, le incertezze economiche rendono giugno un periodo da decifrare, con l'associazione albergatori che analizza la situazione attuale.

La Regina volta pagina dopo i ponti primaverili e la Pasqua con molti alberghi che adesso chiudono per riaprire poi solo dai primi di giugno in avanti. Ma proprio giugno è ancora una volta un mese tutto da decifrare e definire. Dall'associazione albergatori arriva un'analisi dello stato attuale del turismo cattolichino che tiene conto di questo mese 'punto interrogativo': "Siamo molto contenti di come sono andati i ponti di primavera e degli eventi sportivi come la Granfondo Squali – conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente dell'associazione albergatori –, ma adesso si torna a chiudere, in gran parte, per poi riaprire per il ponte del 2 giugno o più avanti. Proprio giugno ci preoccupa perché siamo su percentuali del 50% di Prenotazioni".Il primo mese estivo per la Regina resta un rebus da decifrare insomma: "E' un mese delicato per il nostro incoming turistico – prosegue Gaudenzi – perché non abbiamo manifestazioni in grado di creare pacchetti per migliaia di turisti, poi ci sono le scuole aperte fino al 10-15 del mese ed anche l'incertezza del meteo fa il resto.

