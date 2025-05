Premio Studente 2025 a sei giovani talenti

Il Comune di Lajatico premia il merito e il senso di appartenenza con il Premio Studente 2025, riconoscendo sei giovani talenti. Questo premio, che unisce un riconoscimento economico a una cerimonia celebrativa, rappresenta un importante impulso per la crescita personale e il rafforzamento del legame tra istituzioni, comunità e ragazzi promettenti.

Il Comune di Lajatico valorizza il merito e il senso di appartenenza al territorio con il PremioStudente2025. Il riconoscimento economico e cerimoniale non solo celebra il successo accademico dei ragazzi, ma rafforza anche il legame tra istituzioni, comunità e giovanitalenti. Un’importante spinta motivazionale per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e dello studio.Un’iniziativa - premiare gli studenti più meritevoli del Comune - che ha origini dal 2008 e che, grazie sopratutto alla Banca Popolare di Lajatico, si è mantenuta. L’amministrazione comunale con il sindaco Fabio Tedeschi, alla presenza della Banca Popolare di Lajatico rappresentata dal presidente Nicola Luigi Giorgi e dalla direttrice Barbara Ciabatti, nella sala consiliare ha consegnato i riconoscimenti anche economici ai 6 ragazzi di Lajatico per il conseguimento della laurea e un riconoscimento per il diploma di scuola superiore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Studente 2025 a sei giovani talenti

Cosa riportano altre fonti

Premio Pulitzer 2025: il New York Times ne vince 4, 3 al New Yorker e 1 al Washington Post - Leggi su Sky TG24 l'articolo Premio Pulitzer 2025: il New York Times ne vince 4, 3 al New Yorker e 1 al Washington Post ... 🔗tg24.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Emesso mandato di arresto per Qinxuan Pan in Murder Of Kevin Jiang, studente laureato di Yale con legami di Chicago

La polizia del Connecticut ha emesso un mandato di arresto per Qinxuan Pan, laureato del Massachusetts Institute of Technology, per l'omicidio dello straordinario studente della Yale University Kevin Jiang, di Chicago.