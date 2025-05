premio strega saggistica incontro con gli autori al vieusseux

Il Premio Strega Saggistica 2025 si avvicina e il Vieusseux ospita un incontro imperdibile con i cinque autori in gara. Tra riflessioni sulle sfide contemporanee e analisi incisive, ascolteremo Alessandro Aresu, Anna Foa e Vittorio Li... in un dialogo stimolante sul valore della saggistica nel panorama letterario italiano.

Cinque autori in lizza per uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari del nostro paese. È il PremioStregaSaggistica 2025, e i candidati in competizione sono Alessandro Aresu, con Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli); Anna Foa, Il suicidio di Israele (Laterza); Vittorio Lingiardi, Corpo, umano (Einaudi); Simone Pieranni, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori); e Luigi Zoja, Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).L’appuntamento con la cinquina dei finalisti è per questo pomeriggio alle 15,30 nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux a Palazzo Strozzi. Insieme ai selezionati, partecipano all’incotro Riccardo Nencini, presidente del Vieusseux e Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Coordina l’incontrio Raffaele Palumbo. 🔗Leggi su Lanazione.it