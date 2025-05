Premio di risultato a Bergamo lo prende il 18% dei lavoratori | il meccanico maschio e italiano riceve i maggiori benefici

Nel 2023, i premi di risultato hanno coinvolto 10.316 lavoratori in provincia di Bergamo, per un totale di oltre 14 milioni di euro. Tra questi, il 40% è andato al settore metalmeccanico, evidenziando vantaggi significativi per il gruppo di lavoratori maschi e italiani. Il tessile e l'energia seguono con quote rispettive del 13% e dell'8%.

Nel 2023 sono stati pagati, in provincia di Bergamo, premi di risultato a 10.316 lavoratori per oltre 14milioni di euro. Il 40% di questi premi è stato "riscosso" da lavoratori del settore metalmeccanico, il 13% negli ambiti del tessile e dell'energia. L'8% dei lavoratori raggiunti dai premi aziendali sono dipendenti di banche o assicurazioni; poi, a seguire, ci sono gli addetti delle costruzioni, del commercio e turismo, e delle Poste.Rispetto al totale dei dipendenti, quelli con il Premio di risultato sono il 18% dei lavoratori.Mediamente, il Premio di risultato è di 1305 euro, il benefit arriva a 857 euro. Del totale, solo l'11% ha percepito il Premio massimo detassabile, ovvero i 3000 euro; il 18% ha usufruito di benefit; l'8% ha distribuito l'ammontare tra Premio monetario detassato e benefit.

