Premio Baiano – Mentre il treno va | due giorni di arte musica e giovani talenti al Teatro Colosseo

Il 30 e 31 maggio, il Teatro Colosseo di Baiano si anima con il "Premio Baiano – Mentre il treno va", due giorni dedicati all'arte, alla musica e ai giovani talenti. Un'applaudita cerimonia di premiazione per cantautori e pittori, a cura di MenteCuore, che anticipa l'atteso appuntamento con la poesia in ottobre. Non mancate!

