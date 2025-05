Premiazione Bandiera Blu 2025 a Roma con Musumeci Fee Italia e omaggio a Lorenzo Balducelli

Questa mattina, nella sede del CNR a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione per la Bandiera Blu 2025. L'evento ha visto la partecipazione del ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e del presidente della Fondazione Fee Italia, con un toccante omaggio a Lorenzo Balducelli, simbolo di impegno per l'ambiente.

Questa mattina, nella sede del Cnr a Roma, si è svolto un evento di grande rilievo. Alla cerimonia di Premiazione per la Bandiera Blu 2025 hanno preso parte esponenti istituzionali e amministrativi, tra cui il ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il presidente della Fondazione Fee Italia, Claudio Mazza.

