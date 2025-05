Premiati i ragazzi al contest Io come Te

Nella suggestiva sala stampa dello Stadio Benito Stirpe, si è svolta la premiazione del contest “Io come Te”, un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'autismo. Promosso dall'associazione Smile Amici di Ilaria e patrocinato dal Frosinone Calcio, l'evento ha celebrato i talenti emergenti, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della comprensione.

Nella cornice della sala stampa dello Stadio Benito Stirpe, si è tenuta la premiazione del contest "Io come Te", un'importante iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull'autismo. Il contest, promosso dall'associazione Smile Amici di Ilaria con il patrocinio del Frosinone Calcio

