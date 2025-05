Premiati gli studenti al concorso dedicato a Rosario Livatino

Si è svolta con grande partecipazione la premiazione del concorso "Rosario Livatino, un esempio di uomo, di giudice, di cristiano", che ha coinvolto ben 116 studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Legnano. La Sala degli Stemmi era piena di entusiasmo, con la presenza del cugino del giudice, Salvatore Insenga, che ha condiviso importanti riflessioni.

Successo di partecipazione con 116 studenti e Sala degli Stemmi colma per la premiazione del concorso “RosarioLivatino, un esempio di uomo, di giudice, di cristiano”, riservato alle scuole secondarie di I e II grado di Legnano. Presente il cugino del giudice, Salvatore Insenga, che ha trasferito ai giovani un insegnamento: occupatevi degli altri e li renderete liberi. Il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dal sindaco Radice, che ha invitato i ragazzi a scegliere: "Livatino ha scelto da che parte stare e voi che siete giovani dovete scegliere e non essere indifferenti abbassando lo sguardo. La sua lezione è un fuoco da tenere vivo". Il concorso è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Famiglia Legnanese, Centro culturale San Magno, Libera, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione De Gasperi e Polis, ed è stato strutturato in categorie. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Premiati gli studenti al concorso dedicato a Rosario Livatino

