Pregiudicato ai domiciliari pubblica sui social un video insultando la polizia denunciato per vilipendio

Un giovane catanese di 23 anni, già con precedenti penali, ha violato gli arresti domiciliari pubblicando un video sui social in cui insultava la polizia. Dopo un controllo ordinario, ha sfidato le autorità, incorrendo in una denuncia per vilipendio. La sua bravata ha messo in evidenza le conseguenze delle violazioni delle misure restrittive.

Ha violato le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari per il gusto di farsi beffa della polizia di Stato dopo essere stato sottoposto a un controllo ordinario. Non appena i poliziotti hanno lasciato la sua abitazione, l'uomo, un catanese di 23 anni ai domiciliari con il braccialetto.

