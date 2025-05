Preghiera del mattino del 13 Maggio 2025 | Donami il Tuo Spirito

Oggi, 13 maggio 2025, rendiamo grazie e chiediamo la guida divina nella nostra vita. In questo Martedì dedicato agli Angeli e ai Santi, invochiamo il Santo Angelo Custode affinché ci protegga e ci illumini. Con umiltà, apriamo i nostri cuori e le nostre menti per avvicinarci sempre di più al Signore, per amarlo con tutto noi stessi.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto.

